VRSA: Espetáculo de fado ajuda afetados pelos incêndios

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

No próximo dia 28 de julho, a sala de espetáculos do Glória FC, em Vila Real de Santo António, acolhe uma noite de fados, de cariz solidário, denominada “Juntos por Pedrógão Grande e Castanheira de Pera”, para ajudar as vítimas dos incêndios.

O evento é organizado pela fadista Adelaide Beirão, que atuará nessa noite junto com os convidados Mario Saraiva, Carlos Cristo, Francisco Martins, Armando Patrício e Arnaldo Cristo. Os fadistas serão acompanhados à guitarra por Porfírio Rodrigues e à viola por Rui Tenório. Os bilhetes custam 5 euros.

Entretanto, e no mesmo âmbito, está a decorrer a venda de rifas (a 2 euros) que habilitam a um jantar para quatro pessoas no bar-restaurante “A Prôa”, na Manta Rota. De acordo com a organizadora, também nesta caso a receita reverterá para os afetados pelos incêndios.