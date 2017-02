VRSA e Monte Gordo preparam desfiles e bailes de carnaval

Connect on Linked in

Vila Real de Santo António e Monte Gordo celebram o carnaval entre os dias 24 e 28 de fevereiro, com desfiles, corsos carnavalescos, carros alegóricos e bailes.

Em VRSA, o desfile terá lugar no dia 26 de fevereiro, na Avenida da República e na Praça Marquês de Pombal, enquanto em Monte Gordo está agendado para o dia 28, terça-feira de carnaval.

O cartaz integra também um programa para os mais novos, desenvolvido com as escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, assim como um conjunto de bailes no Centro Cultural António Aleixo e na zona poente de Monte Gordo.

O carnaval 2017 no concelho de Vila Real de Santo António é organizado pela Câmara Municipal de VRSA, pelas juntas de freguesia de VRSA, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela e conta com a colaboração das escolas e associações do concelho.

Programa Carnaval Popular – O Mar

Corsos

24 fevereiro – 9h30-12h00 – Infantil – Vila Nova Cacela – VRSA – Monte Gordo

26 fevereiro – 15h00-17h00 – Avenida República – VRSA

28 fevereiro – 15h00-17h00 – Avenida Marginal – Monte Gordo

Bailes VRSA – Centro Cultural António Aleixo

25 – 21h30 – Duo Reflexo

26 – 21h30 – Vanio Show e suas bailarinas – Concurso Máscaras

27 – 21h30 – Vanio Show e suas bailarinas – Baile Extra

4 março – 21h30 – Baile da Pinhata com Zé Aníbal

Bailes Monte Gordo – Zona Poente

25 – 22h00-02h00 – Duo Inovação

26 – 22h00-02h00 – Trio Gerações

27 – 22h00-02h00 – Duo Reflexo & Concurso de Máscaras

28 – 17h00-20h00 – Zé Aníbal

