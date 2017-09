VRSA: Conceição Cabrita junta mais de 1600 pessoas na apresentação pública dos candidatos

Connect on Linked in

Foi a última candidatura do município a realizar a sua festa. A cabeça de lista à Câmara revelou os compromissos que assume com a população do concelho de Vila Real de Santo António no seu programa eleitoral

DOMINGOS VIEGAS

A apresentação pública dos candidatos do PSD de Vila Real de Santo António (VRSA) para as próximas eleições autárquicas reuniu esta quinta-feira à noite mais de 1600 pessoas no Campo de Jogos Francisco Gomes Socorro.

A lista para a Câmara, encabeçada por Conceição Cabrita, atual vice-presidente daquela autarquia, inclui ainda, e por esta ordem, Luís Romão, atual presidente da Freguesia de VRSA, Carla Sabino Viegas, Rui Pires, Ana Paula Mendonça, Rui Piloto e Pedro Pires. O deputado José Carlos Barros volta a ser o cabeça de lista à Assembleia Municipal.

As listas para as assembleias de freguesia são encabeçadas por Jorge Nogueira (VRSA), Ricardo Catarino (Monte Gordo) e José Roberto (Vila Nova de Cacela). Rita Pires é a mandatária da candidatura.

Os discursos estiveram a cargo de Luís Gomes, atual presidente da Câmara, de José Carlos Barros, da mandatária Rita Pires e de Conceição Cabrita. Todos, nas suas intervenções, recordaram o “estado em que se encontrava o concelho” em 2005, ano da primeira vitória do PSD naquele município, e houve duas frases que foram constantemente repetida pelos quatro oradores durante os seus discursos: “Não podemos voltar ao passado” e “esse passado de desleixo é uma roupa que não queremos voltar a vestir”.

Luís Gomes e José Carlos Barros destacaram aquilo que consideraram “a profunda transformação” do município nestes últimos 12 anos, exemplificando com os investimentos que foram realizados em áreas como o saneamento básico, a ação social, a saúde, a mobilidade, entre outros.

Conceição Cabrita, no dia em que celebrou o seu 50.º aniversário, explicou que a sua candidatura não tem um programa de promessas, mas sim “um programa de compromissos” para “iniciar um novo ciclo” que “vai afirmar definitivamente o concelho de Vila Real de Santo António”.

Entre esses compromissos destaca-se a “reformulação e ajuste do estacionamento pago, auscultando a população e os comerciantes”, a construção das variantes à EN125 nas Hortas, o início das obras da frente marítima de Monte Gordo e a requalificação da frente ribeirinha de VRSA, bem como a conclusão das obras de requalificação de unidades hoteleiras no centro histórico e a construção de um hotel no complexo desportivo.

Conceição Cabrita assumiu ainda o compromisso de criar a Casa do Estudante em Lisboa e Faro, para proporcionar residência aos estudantes do concelho que frequentam o ensino superior, e lançar os projetos da Casa da Juventude e da Oficina das Artes e da Criatividade em VRSA.

O programa inclui ainda a alteração dos horários e frequência do autocarro social, reativação do “VRSA Amiga”, requalificação de ruas, estradas e caminhos e criação de mais zonas verdes, criação de um gabinete de apoio a pequenos negócios e de uma agência municipal para promover o empreendedorismo, bem como a descentralização dos serviços da Câmara através da criação de balcões de atendimento nas três freguesias.