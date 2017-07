VRSA: CDU promove tribuna pública em defesa do complexo desportivo

Connect on Linked in

A CDU promove, na próxima quinta-feira, às 18h30, uma tribuna pública em defesa do Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, que decorrerá na Av. Duarte Pacheco, junto aos campos desportivos, e que contará, entre outros, com a participação de Álvaro Leal, Candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

“Nos últimos anos, devido em especial à política neoliberal do PSD, o Complexo Desportivo tem vindo a ser retalhado a favor de interesses privados. Primeiro (com a assinatura do PS) foi uma estrutura privada de abastecimento de gás e uma bomba de gasolina, depois (já com o PSD na câmara) foi a ocupação selvagem de parte da Nave Desportiva por uma empresa do setor da saúde e a construção de uma farmácia privada. Agora encontra-se em marcha a construção de uma média superfície comercial e de um hotel, no interior, com o desaparecimento do parque infantil e campos de jogos”, lamentam os comunistas.

A CDU recorda que a construção do Complexo Desportivo Municipal de Vila Real de Santo António “tem sido uma tarefa de gerações de eleitos locais” e “consta no Plano Diretor Municipal de Vila Real de Santo António, aprovado por unanimidade, por todas as forças políticas”. E “é património público do município”, afirmam.