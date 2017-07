VRSA: Cartaz do “Encontros ao Largo” com sete atuações até final de agosto

Print This Post

A Freguesia de Vila Real de Santo António apresentou recentemente o cartaz para a quarta edição dos “Encontros ao Largo”. A edição deste ano terá quatro noites de concertos (a partir das 21h30), até ao final de agosto, com projetos musicais da região.

No próximo dia 15 de julho sobem ao palco os Undercobra, banda de influências de ‘post rock’ que promete por o Largo em alvoroço. Na mesma noite, os The Black Teddys apresentam o seu primeiro EP, “Midnight Struggles”. A banda de Olhão leva à cidade pombalina uma sonoridade ‘rock’, ao estilo de grandes nomes do panorama como os Arctic Monkeys.

No dia 29 de julho é o turno do Possessivo. O ‘raper’ vila-realense sobe ao palco do Largo António Aleixo, numa noite que promete ser de muita energia.

No dia 12 de agosto é a vez dos No Relation. A banda algarvia apresenta os temas que a levou à final do EDP Live Bands deste ano. Com uma sonoridade ‘pop rock’, a festa estará garantida.

Na mesma noite, o artista vila-realense Ghost Wavvves estará de regresso ao Largo. Num ano em cheio para o artista, com presenças no NOS Alive, no Milhões de Festa e depois da passagem pelo Canadá através da Red Bull Music Academy, Ghost Wavvves regressa “a casa” num final de noite onde a música electrónica será a figura principal.

No dia 25 de agosto, tem a honra de fechar a quarta edição dos “Encontros ao Largo” a pianista de origens vila-realense Júlia Faleiro Azevedo. Os AntiTrio chegam directamente do Porto e trazem uma fusão entre os ‘standars’ de jazz e as composições clássicas, numa noite que promete ser de celebração.