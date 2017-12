VRSA: Câmara vai criar comissão para renegociar estacionamento pago

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai avançar com a criação de uma comissão que terá como missão renegociar o contrato com a empresa concessionária que explora, desde há dois anos, o estacionamento tarifado no concelho.

A futura comissão será composta por membros da autarquia e por comerciantes e irá negociar, com a empresa que detém a concessão, a redução da zona tarifada, do horário e do preço cobrado atualmente. A proposta a apresentar à ESSE deverá incluir, ainda, contrapartidas para a empresa…

…(leia a notícia completa na edição impressa e semanal do Jornal do Algarve que está nas bancas desde esta quinta-feira)