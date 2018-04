VRSA: Câmara ajuda munícipes a encontrar trabalho

Print This Post

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António acaba de lançar o projeto ‘VRSA Emprego’, uma iniciativa que irá ajudar os vila-realenses a encontrar trabalho no concelho, nos mais diversos setores de atividade, como hotelaria, restauração, distribuição, comércio e serviços ou construção civil.

O Gabinete de Apoio ao Emprego está articulado com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e com os principais empregadores locais e funcionará todos os dias da semana, na Câmara Municipal, tendo também extensões nas juntas de freguesia de Monte Gordo e Vila Nova de Cacela.

O projeto é apoiado por uma plataforma digital, já disponível (www.vrsaemprego.pt), onde estarão publicadas todas as ofertas existentes no município, bem como as condições exigíveis.

À página on-line, irá juntar-se uma equipa de técnicos municipais que irão prestar acompanhamento presencial num balcão dedicado a ajudar todos aqueles que procuram emprego ou necessitam de encaminhamento.

“Com a criação deste gabinete pretendemos, acima de tudo, estabelecer uma melhor ligação entre empregadores e desempregados, mediando os casos e prestando apoio a quem procura emprego”, afirma a presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita.

“O emprego é, pois, uma prioridade do executivo da autarquia de VRSA, que tudo fará para cumprir o compromisso assumido na campanha eleitoral – fomentar o emprego e apoiar a criação de novos postos de trabalho”, acrescenta a edil.