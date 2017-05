VRSA: Baby Lores e Luís Gomes em palco para ajudar a Misericórdia

Print This Post

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Real de Santo António comemora o seu 89.º aniversário com um espetáculo solidário que contará com a atuação do duo “Baby Lores & Luís”, constituído por aquele artista cubano e pelo presidente da autarquia vila-realense, Luís Gomes.

O espetáculo decorre esta sexta-feira, a partir 21h30, no Centro Cultural António Aleixo, e contará ainda com atuações dos jovens do Conservatório de VRSA.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira online (www.bol.pt) ou na bilheteira daquele espaço cultural da cidade pombalina. Os ingressos custam 3 euros e a receita reverterá para a Santa Casa da Misericórdia de Vila Real de Santo António.