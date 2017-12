Voos regionais: Mais 15% de ocupação este ano na ligação Portimão-Bragança

Connect on Linked in

A taxa de ocupação dos aviões que fazem a ligação regional entre Portimão e Bragança, com passagem por Tires, Viseu e Vila Real, cresceu mais de 15 por cento durante este ano.

A Sevenair, companhia que faz esta ligação, transportou 10.766 passageiros entre 01 de janeiro e 30 de novembro deste ano, depois dos 7957 transportados no mesmo período de 2016.

Satisfeito com estes números, Carlos Amaro, administrador da Sevenair, salienta que “este foi o ano da consolidação da rota e as nossas expetativas para 2018 são de crescimento, em linha com a retoma da atividade económica, com as maiores necessidades de mobilidade da população residente em Portugal continental e com a dinâmica positiva que o setor do turismo tem vindo a conhecer”.

Para este responsável, “a procura tem subido de forma consistente porque as pessoas reconhecem nesta rota aérea uma solução regular, confiável e acessível para as suas deslocações de norte a sul no território nacional”.

Comparando as taxas de ocupação nos períodos homólogos, as variações são positivas em todos os meses, ou seja, em todos os meses a taxa de ocupação é superior à dos meses homólogos de 2016. O melhor mês do ano foi agosto, com uma ocupação superior a 90 por cento.