Voluntários preparam ação de limpeza na Ilha Deserta

A Straw Patrol em conjunto com a empresa marítimo-turística Animaris e o Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (NEBUA) organiza uma ação de limpeza da Ilha Deserta da Ria Formosa, no dia 18 de fevereiro, entre as 10h00 e as 17h30.

A acção decorrerá ao longo de toda a manhã e tarde podendo os voluntários escolher diferentes turnos, sendo que o transporte de Faro para a Ilha Deserta e de regresso à cidade é gratuito e assegurado pela organização. No entanto, como os lugares são limitados a participação carece de inscrição obrigatória.

O ponto de encontro é no cais de embarque de Faro e os voluntários poderão escolher partir para a ilha às 9h50, 12h00 ou 13h30, com retorno às 14h30, 16h00 ou 17h30.

A inscrição deve ser feita por email ([email protected]) indicando o nome e os horários pretendidos. A organização recomenda que os voluntários levem calçado confortável, chapéu, água e lanche/almoço.