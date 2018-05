Voleibol: Juniores do AC Albufeira campeãs regionais do Algarve e Alentejo

Connect on Linked in

A equipa de juniores femininas do Atlético Clube de Albufeira seguiu as pegadas das juvenis e seniores e sagrou-se também campeã regional Alentejo/Algarve de voleibol no seu escalão.

A equipa algarvia realizou uma das melhores exibições da época e derrotou o SC Odemirense por 3-0, com os parciais de 25-16, 25-23 e 25-18, em jogo disputado no Pavilhão Municipal de Moura.

No final do jogo, a capitã Carolina Carmo mostrava-se orgulhosa: “Jogamos com bastante garra e consciência e, sem enfrentarmos um bloco muito forte, fomos determinadas e tínhamos o objetivo bem focado em nossas mentes e isso fez a diferença. Além de um bom desempenho no ataque, fomos eficientes na receção e na defesa, conseguimos bloquear várias vezes as adversárias e com isso o nosso sistema defensivo funcionou bem”.

O treinador do clube algarvio, Rui Horta, considerou que se tratou de uma final muito equilibrada: “Como se pode ver pelos parciais, foi um jogo equilibrado. Num momento estivemos melhor nós, noutro elas. Fomos mais eficazes e merecemos a vitória, trabalhamos muito para isto. Sou responsável por trés escalões femininos, e todos eles foram campeões. Nas outras duas finais não pude estar presente, mas foi um treinador que bem conhece as atletas e vencemos.”