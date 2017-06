Vítor Neto é o novo Presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve

Connect on Linked in

Vítor Neto foi ontem, dia 19 de junho, eleito presidente do conselho geral da Universidade do Algarve (UAlg), substituindo, assim, Luis Magalhães.

Nas suas primeiras declarações públicas, Vítor Neto, que já havia sido membro do anterior conselho geral, realçou o seu conhecimento e experiência no que diz respeito ao funcionamento das universidades e das preocupações dos alunos, funcionários e professores.

O novo presidente destacou “o papel muito importante que a academia desenvolve na região, mas que na sua opinião pode ainda ser maior no relacionamento com toda a estrutura económica e social do Algarve”.

Vítor Neto afirmou ainda: “neste novo desafio procurarei atrair para a UAlg outras forças económicas e sociais da região, que ajudem a valorizar o nosso trabalho”.

O conselho geral da UAlg é composto por 35 membros, que se distribuem da seguinte forma: 18 representantes dos professores e investigadores; seis representantes dos estudantes; um representante dos funcionários não docentes; e dez personalidades externas, de reconhecido mérito, não pertencentes à UAlg, com conhecimentos e experiência relevantes para a academia.

Além de Vítor Neto, que passa a presidir, na nova composição foram cooptados: Ana Cristina Jacinto da Silva (Vogal da Comissão Executiva do Programa Operacional Temático Capital Humano, Portugal 2020); Filipe Duarte Branco da Silva Santos (Professor Catedrático, Diretor do Centro de Física Nuclear da Universidade de Lisboa); Henrique Luz Rodrigues (Presidente da Autoridade Nacional do Medicamento); Humberto Félix Teixeira da Conceição (Empresário, Grupo Hubel); João Augusto Castel-Branco Goulão (Diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – SICAD), José Rui Felizardo (CEO do CEIIA-Centro para a Excelência e Inovação da Indústria Automóvel), Luís Filipe Canadas Ferrinho (CEO Omnibees e Grupo Visualforma), Paulo Jorge de Lima Dentinho (Diretor de Informação, RTP) e Maria Teresa de Pinho Marques Espassandim (Psicóloga, Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses).

De realçar que compete ao conselho geral a definição da estratégia de desenvolvimento da instituição e a decisão sobre todos os aspetos decisivos relacionados com a gestão da universidade, nomeadamente a eleição do reitor.

Sobre vítor Neto

Vítor Neto, membro do anterior conselho geral da Universidade do Algarve, é um dos maiores especialistas portugueses em turismo.

Natural de S. Bartolomeu de Messines, foi secretário de Estado do Turismo nos XIII e XIV Governos, entre novembro de 1997 e abril de 2002, e sucessivamente deputado à Assembleia da República.

Empresário e gestor, é presidente do grupo empresarial «Teófilo Fontainhas Neto» com atividades nas áreas da agroindústria (exportação), distribuição, turismo e imobiliária.

É presidente da Associação Empresarial do Algarve, vice-presidente da AIP e membro da Direção da CIP-CEP (Confederação Empresarial de Portugal). É presidente da Comissão organizadora da BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa).

Conferencista, articulista, colabora com várias instituições na área do Turismo e com a OMT (Organização Mundial de Turismo) tendo sido membro do seu Conselho Estratégico (2001-2008).

É cônsul honorário de Itália, no Algarve. Em 2005 foi condecorado pelo Presidente da República Jorge Sampaio, com a Ordem do Infante D. Henrique, Grau Grande Oficial. Foi também condecorado, em 2016, com uma das Medalhas do Turismo pela Região de Turismo do Algarve.

JA