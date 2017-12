Vítor Aleixo reconduzido no cargo na Rede ‘Adapt.Local’

Print This Post

A Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas (‘Adapt.Local’) – formalizada em março deste ano e que engloba já 31 municípios de Portugal, para além de outras entidades de cariz público e privado diretamente ligadas a esta temática – realizou no passado dia 23 de novembro, em Vilamoura, o seu segundo conselho geral.

Este encontro, consagrou os órgãos da rede para o quadriénio 2018-2021, tendo sido nomeadas, para a mesa do conselho geral, as câmaras municipais de Odemira, Funchal e Guimarães (que preside), assim como, para o conselho coordenador, as autarquias de Torres Vedras, Tondela e Loulé (que preside).

Recorde-se que, desde março deste ano, que o autarca de Loulé assumia o cargo de presidente do Conselho Coordenador da Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas. Vítor Aleixo tem sido, de resto, um dos autarcas do país que tem estado na dianteira desta causa, sendo Loulé um município pioneiro na implementação de medidas que visam a adaptação às alterações climáticas.

Nesta reunião, foi igualmente decidido preparar um programa de ação para os próximos quatro anos, que vai incidir sobre “o reforço das políticas, ação e governação no quadro da adaptação às alterações climáticas que crescentemente se fazem sentir a nível local”, que será apresentado e debatido pelo conselho geral no primeiro trimestre do próximo ano.

Complementarmente, foi deliberado realizar o segundo seminário anual da Rede ‘Adapt.Local’, no final de 2018, na Figueira da Foz, o qual sucederá ao seminário inicial – ‘Adapt.Local.17’ – que no passado dia 24, também decorreu em Vilamoura, contando com a presença de vários especialistas nacionais e internacionais nesta temática.

Estes, juntamente com os responsáveis e técnicos autárquicos de todo o país e mais de 180 participantes inscritos neste fórum, abordaram um vasto conjunto de temas-chave, tais como: cenários climáticos mundiais e nacionais que se perspetivam a prazo; instrumentos e métodos para a adaptação; adaptação setorial, nas áreas das florestas, dos recursos hídricos, do turismo e das zonas costeiras; e, experiências inspiradoras a nível internacional.

