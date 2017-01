Vítimas de violência doméstica já têm apoio em Aljezur

Connect on Linked in

As vítimas terão apoio técnico, psicológico e de advocacia, que estará disponível pelo menos uma vez por semana e também em situação de emergência

O município de Aljezur inaugurou recentemente o Gabinete de Apoio à Vítima (GAVA). Este novo espaço, que funciona em instalações municipais, era há muito uma vontade do município de Aljezur, “não só pela ausência de uma resposta de proximidade às vítimas, mas também pela necessidade de intervir articuladamente no âmbito da formação, sensibilização e aprofundamento do conhecimento com todas as entidades governamentais com competência em matéria de proteção social, educação e segurança, envolvendo ainda outros parceiros locais de caráter não governamental, mas que no terreno estão também envolvidas com esse desígnio”.

Assim, o GAVA – que já existia no concelho de Odemira – passa a estar disponível também em Aljezur, com uma equipa técnica adequada, de apoio às vítimas de violência doméstica e de género, com pessoal técnico e administrativo necessário ao seu funcionamento, da responsabilidade da TAIPA.

“As vítimas terão apoio técnico, psicológico e de advocacia, que estará disponível pelo menos uma vez por semana e também em situação de emergência”, adianta a autarquia em comunicado.

JA