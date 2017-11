Vinhos do Algarve surpreendem em Lisboa

Connect on Linked in

Após o sucesso que foi a edição de 2016 do Mercado de Vinhos em Lisboa, com o destaque do evento a ser dado à região do Algarve, que ocupou a zona central da antiga arena de touros, o Algarve regressou a este importante evento promocional de vinhos na capital, que tem por mote “Pequenos produtores, Grandes descobertas”, realizado nos passados dias 20 a 22 de outubro, no Campo Pequeno.

A presença nesta edição decorreu numa área de mostra e exposição dedicadas em exclusivo aos Vinhos do Algarve, numa iniciativa da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), que contratualizou o espaço e convidou todos os produtores a participarem na mostra dos seus vinhos.

Os oito produtores que aceitaram o desafio e deram a conhecer os seus vinhos foram a Quinta do Francês, o Convento Do Paraíso, o Monte do Além, a Quinta da Malaca, o Morgado do Quintão, a Marchalégua/Borges da Silva, o Paxá Wines e o Cabrita Wines.

“Todos estes participantes foram unânimes em considerar a iniciativa da CVA, de reunir vários produtores numa área dedicada ao Algarve, muito positiva porque, não só possibilitou a redução de custos no evento, como também contribuiu para reforçar a imagem global da região”, salienta a CVA.

(NOTÍCIA COMPLETA NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – 2 DE NOVEMBRO)

NC/JA