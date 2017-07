Vinhos do Algarve para provar nas praias da região

Connect on Linked in

Não há como escapar: Verão, calor e Algarve, ligam na perfeição com as desejosas férias e as famosas praias algarvias. Tudo isto fica mais perfeito quando se juntam os amigos e familiares num sunset perfeito, acompanhado pelos saborosos vinhos da região.

Cinco praias algarvias acolhem uma iniciativa original da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) para a promoção dos vinhos do Algarve. Trata-se da primeira edição do Algarve Wines Sunset Summer, no qual, através de uma carrinha ao estilo Street Food devidamente decorada, as assistentes darão a conhecer e a degustar alguns dos famosos vinhos algarvios adequados à gastronomia e à estação do ano, como o são os rosés e brancos.

O Algarve Wines Sunset Summer combina a animação musical a cargo de um DJ, com a oferta de brindes e outras surpresas, de forma a divulgar de forma descontraída e original, alguns dos vinhos desta região junto dos turistas que marcam presença nas praias algarvias nesta altura do ano.

Para Carlos Gracias, presidente da CVA, esta iniciativa pioneira e original “é uma

excelente forma de aliar os vinhos brancos e rosados, pelos quais o Algarve vem conquistando a preferência dos consumidores, a um momento de forte presença de turistas tanto nacionais como estrangeiros que elegem as praias algarvias para as suas férias, constituindo assim a oportunidade ideal para promover um produto típico da região como são os Vinhos do Algarve”.

O evento decorre de 01 a 05 de agosto, entre as 17h00 e as 21h00, com arranque marcado para a praia do Alvor, e continuando depois para o Carvoeiro (Lagoa), Porto de Mós (Lagos), e Santa Eulália (Albufeira), finalizando na Praia do Barril (Tavira).