Vinhos de Silves ganham cada vez mais prémios internacionais

João Clara, Quinta do Francês e Vinhos Cabrita foram os três produtores dos “Vinhos de Silves” premiados, este ano, em dois concursos internacionais de grande relevância no mundo dos vinhos: o Concurso Mundial de Bruxelas (Bégica) e o concurso Seleção do Síndaco (Itália).

A adega João Clara obteve uma medalha de ouro (João Clara Reserva 2014) e uma medalha de prata (João Clara Tinto 2015) no concurso realizado em Itália, assim como duas medalhas de ouro (João Clara Reserva 2014 e João Clara Syrah 2014) no concurso mundial que decorreu recentemente em Bruxelas.

Já os Vinhos Cabrita foram agraciados com uma medalha de ouro (Cabrita Negra Mole 2015) e uma medalha de prata (Cabrita Tinto Reserva 2014) no Concurso Mundial de Bruxelas 2017.

Por sua vez, a Quinta do Francês recebeu duas medalhas de ouro (Odelouca 2015 e Quinta do Francês 2014) no Concurso Mundial de Bruxelas 2017.

“Esta não é uma vitória única dos produtores dos ‘Vinhos de Silves’, já que desde 2010 recebem galardões em concursos nacionais e internacionais. Para além dos dois já mencionados, ao longo destes anos foram atribuídas medalhas aos produtores que integram esta marca chapéu da Câmara Municipal de Silves em certames como: Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados, Concurso Mundial de Vinhos “Wine Masters Challenge”, International Wine Challange, Decanter WorldWine Awards London, Concurso de Vinhos do Algarve/FATACIL”, sublinha a autarquia silvense.

NC|JA