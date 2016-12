Vilamoura: Trabalhadores do Crowne Plaza voltam a manifestar-se

Connect on Linked in

O Sindicato da Hotelaria do Algarve realiza esta quinta-feira mais uma ação de protesto, em Vilamoura, contra o despedimento de três activistas sindicais do Hotel Crowne Plaza, que o sindicato considera ter sido “ilegal”, e contra o “aumento da repressão patronal verificada nos últimos meses”.

Os trabalhadores despedidos, dirigentes, delegados e activistas sindicais daquele sindicato e de outras estruturas representativas de trabalhadores e população em geral irão concentrar-se em frente ao hotel pelas 15h00 para exigirem o regresso aos respectivos postos de trabalho.

Mais tarde, por volta das 16h00, irão concentrar-se junto à Marina de Vilamoura, em frente ao Hotel Olympus, para “fazer a denuncia pública deste ataque do patronato da hotelaria contra os direitos dos trabalhadores e o regime democrático”, explica o Sindicato da Hotelaria.

Também esta quinta-feira, os trabalhadores despedidos irão reunir com a secretária de Estado do Turismo. “Entretanto os trabalhadores continuam à espera da resposta do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do presidente da Câmara Municipal de Loulé ao pedido de reunião enviado pelo Sindicato no dia 12”, refere o mesmo sindicato.

O Sindicato da Hotelaria do Algarve lamenta “a forma como os patrões da hotelaria estão a tratar os trabalhadores e o facto de estes não quererem respeitar as regras inerentes à existência da democracia”.

“É lamentável que os hoteleiros não queiram repartir pelos trabalhadores uma parte da riqueza criada por estes, particularmente numa altura em que o sector bate todos os recordes”, diz o sindicato em comunicado enviado às redações.

O Sindicato da Hotelaria reafirma ainda que irá levar a cabo “todas as acções e formas de luta necessárias” até que “se faça justiça e os trabalhadores regressem aos seus postos de trabalho e vejam os seus direitos respeitados, nomeadamente o direito a viver condignamente”.