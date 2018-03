Vilamoura reformula Cidade Lacustre e tem mais dois projetos em construção

Connect on Linked in

Chamam-se Central Vilamoura e Uptown Vilamoura e estarão concluídos em 2020. Projeto da Cidade Lacustre denomina-se agora Vilamoura Lakes e está a ser reformulado. Estão ainda previsto dois projetos para a marina: mais restauração e nova área para as atividades marítimo-turísticas

Vilamoura lançou dois novos projetos residenciais, o Central Vilamoura e o Uptown Vilamoura, na maior feira de imobiliário do mundo, a MIPI, que decorre durante esta semana em Cannes, França. Duarante o certame foram ainda apresentadas algumas novidades acerca dos projetos Vilamoura Lakes e Marina de Vilamoura.

As casas do Uptown Vilamoura foram projetadas por Jacques Ferrier e só estarão concluídas em 2020, mas a sua comercialização vai começar já no próximo mês de abril, anunciou o Grupo Vilamoura World, ‘master developer’ responsável pelo desenvolvimento de Vilamoura. Serão 136 unidades residenciais (de tipologias T2, T3 e T4), as quais “seguem um conceito arquitetónico inovador que levou à escolha do ateliê deste arquiteto francês de renome, que maximiza a privacidade e valoriza os atributos e a beleza do local onde estão implantadas”.

Os mesmos responsáveis garantem que estas unidades residenciais “estão totalmente integradas na paisagem”, utilizam “materiais e soluções funcionais adaptadas ao clima” e oferecem “uma experiência local genuína, com as cores e ‘design’ inspirados nas raízes algarvias e na arquitetura tradicional portuguesa”.

O segundo projeto é o Central Vilamoura e, como o próprio nome indica, ficará localizado no coração de Vilamoura. O empreendimento é assinado pelo pelo ateliê dos arquitetos Petraccone & Vodar, que apostaram “numa abordagem arquitetónica inovadora para que as habitações disponham de luz natural abundante e de um equilíbrio perfeito entre os espaços privados e comuns”. Inclui 80 casas, em condomínio fechado, marcadas pela exclusividade e sofisticação e a sua comercialização também arrancará em abril. De acordo com os responsáveis, este projeto será “uma nova referência em Vilamoura”.

O Grupo Vilamoura World anunciou ainda dois novos projetos para a marina. Um deles refere-se à criação de mais oferta de restauração e o outro é uma área específica para as atividades marítimo-turísticas, os quais “estão planeados para concretização num futuro próximo”. Recorde-se que a Marina de Vilamoura voltou a receber este ano o prémio de “Melhor Marina Portuguesa”, atribuído pelo Publituris Portugal Trade Awards, o que acontece pelo oitavo ano consecutivo.

Por seu turno, o projeto Vilamoura Lakes, anteriormente designado Cidade Lacustre e reconhecido como PIN (Projeto de Potencial Interesse Nacional), está a ser alvo de redefinição. “O novo projeto, mais sustentável e ambientalmente integrado, tira partido das espetaculares vias navegáveis para criar um novo produto imobiliário e turístico que vem complementar a oferta existente em Vilamoura”, explica o Grupo Vilamoura World.