Vila Real de Sto António avança com obras nas estradas do concelho

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António já iniciou as obras de repavimentação de diversas artérias do concelho, entre as quais as entradas principais das freguesias e das zonas balneares.

A primeira, que já começou, é a requalificação da entrada norte de Monte Gordo (EN 125). Orçamentada em 85 mil euros, a empreitada tem um prazo de execução de dez dias e destina-se a melhorar aquele que é o principal acesso a Monte Gordo.

Esta obra integra, em simultâneo, a construção de um corredor ciclável, com cerca de 500 metros, que será interligado à rede municipal de ciclovias, que já soma mais de 30 quilómetros. Abrange igualmente outros trabalhos em diversos caminhos das localidades da Aldeia Nova e das Hortas.

Em fase de arranque, encontra-se igualmente a requalificação e pavimentação de diversos arruamentos na Manta Rota, no valor de 140 mil euros.

Aqui ganha destaque a obra da Estrada da Manta Rota, junto à Quinta da Fidalga, que dotará a via com faixa pedonal e ciclovia, dando seguimento à primeira fase do projeto, iniciada em 2015.

Também na freguesia de Vila Nova de Cacela irá decorrer uma série de trabalhos em algumas das principais estradas municipais, nomeadamente na Ribeira da Gafa, estrada de Cacela Velha, estrada da Carvoeira, Rua da Portela, Ribeira do Álamo e Rua Torre de Frades. Este conjunto de intervenções está orçamentado em cerca de 150 mil euros.

Já em Vila Real de Santo António, encontra-se programada a repavimentação dos arruamentos do Bairro Fundo Fomento, no valor de 50 mil euros, a que somam outras intervenções já realizadas na Avenida Salgueiro Maia e nos acessos à praia de Santo António.