Vila Real de Sto António assinala “Dia da Liberdade” com cinema e música

Vila Real de Santo António celebra o 43.º aniversário do 25 de Abril com um programa, praticamente todo concentrado no dia de terça-feira, que inclui uma sessão solene, cinema e um concerto.

As celebrações iniciam-se logo pela manhã de terça feira (dia 25) com o habitual hastear da bandeira e distribuição de cravos nas três freguesias do concelho. Às 10h30, terá lugar a Sessão Solene da Assembleia Municipal de VRSA, comemorativa do Dia da Liberdade, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas.

Já às 17h00, o Glória Futebol Clube exibe “O Grande Ditador”, filme protagonizado por Charles Chaplin. À noite, pelas 21h30, “Carla Sabino e André Ramos, entre amigos” encerram a programação com o espetáculo “Abril em Concerto”, no Centro Cultural António Aleixo.

Ao longo do mês de abril, dramatizações, canções e caça ao tesouro levarão também os mais novos a recordar o Dia da Liberdade.

As celebrações do 43.º aniversário do 25 de Abril são uma organização conjunta da Câmara Municipal de VRSA e das Juntas de Freguesia de VRSA, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela.