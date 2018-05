Vila Real de Santo António celebra este domingo o seu 244.º aniversário

Connect on Linked in

Vila Real de Santo António assinala, este domingo, o 244.º aniversário da sua fundação com um programa cultural e musical e a habitual sessão solene, durante a qual serão homenageadas personalidades que se destacaram pelo seu mérito.

As celebrações iniciam-se no sábado, dia 12, a partir das 10h00, no Arquivo Histórico Municipal, com uma conferência, uma visita guiada à Zona Pombalina e com a abertura da exposição «VRSA na obra do Engenheiro Militar José Sande de Vasconcelos».

Também no sábado, a partir das 16h00, o Estádio Municipal de VRSA recebe o torneio de futebol «Amizade Centenário», que colocará frente a frente os veteranos do Lusitano FC, do Vitória de Setúbal e do FC Valdebebas Madrid.

No domingo, dia 13, feriado municipal, os festejos iniciam-se com o hastear da bandeira, às 9h00, na Praça Marquês de Pombal.

Pelas 10h30, terá lugar a Sessão Solene Comemorativa da Fundação de VRSA, no Centro Cultural António Aleixo, durante a qual serão homenageados diversos vila-realenses que se destacaram pelo seu mérito e contributos para o concelho.

Durante a cerimónia serão também entregues diplomas de mérito aos melhores alunos e aos funcionários autárquicos com 18 anos de serviço.

Após a sessão, às 13h00, será feita a atribuição de toponímia à rotunda de Vila Nova de Cacela, numa homenagem aos «Antigos Combatentes do Ultramar».

No serão de domingo, a partir das 21h30, a Praça Marquês de Pombal será palco de um espetáculo de tributo a Amália Rodrigues com as fadistas Filipa Sousa, Argentina Freire e Inês Gonçalves.

Todas as iniciativas têm entrada livre.