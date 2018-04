Vila Real de Santo António celebra a Primavera com festa na rua

Connect on Linked in

Vila Real de Santo António celebra a Primavera, no próximo sábado, com mais uma edição da «Primavera em Festa». A iniciativa irá ocupar o centro histórico da cidade e traz as cores, os sons, os cheiros e a alegria característica desta estação.

Neste dia, todos estão convidados a sair à rua: os músicos, os fotógrafos, os poetas, os artistas plásticos e aqueles que, fazendo parte da comunidade, se queiram juntar a este projeto, serão bem-vindos.

O objetivo é criar um evento urbano e moderno que conjugue as expressões plásticas e artísticas no mesmo espaço, num momento de convívio e partilha. A rua será o palco para todas as intervenções culturais, muitas das quais protagonizadas pelas associações e coletividades locais.

A música e a dança estarão também sempre presentes, com performances ao vivo, a que se juntam atividades para os mais novos com jogos, pinturas faciais, modelagem de balões e leituras de contos.

Ao longo do dia haverá ainda animação e decoração de rua, distribuição de balões e performances de malabarismo.

Com entrada livre, o «Primavera em Festa» decorrerá entre as 10h00 e as 18h00, nas ruas do Centro Histórico. A atividade faz parte da estratégia de promoção da marca VRSA a Céu Aberto.