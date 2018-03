Vila do Bispo revive tradição do partir do folar

Connect on Linked in

À semelhança dos anos anteriores, a Câmara de Vila do Bispo promove mais uma edição do Partir do Folar, no próximo dia 2 de abril (segunda-feira), pelas 15h00, no Pinhal da Samouqueira, em Vila do Bispo.

Na festa convívio os participantes poderão degustar três megas folares oferecidos pela autarquia vila-bispense. A animação musical estará a cargo de Humberto Silva.

Esta iniciativa é uma tradição popular, que se prende com o costume de depois da quaresma, na segunda-feira de Páscoa, e para acabar com o período da austeridade imposto pela tradição cristã, as famílias deslocarem-se logo pela manhã ao Pinhal da Samouqueira, para a Festa dos Folares. Consigo levavam uma merenda composta entre outras iguarias, por mexilhões que eram assados na chapa e, como não podia deixar de ser, o tradicional folar da Páscoa para comer e trocar com outras famílias. Este piquenique, fortemente relacionado com os valores da partilha e da confraternização, que tem várias décadas de existência, era animado pelo acordeão, cantigas e jogos tradicionais.

JA