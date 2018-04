Vila do Bispo recebe final do Miss Queen Algarve 2018

Connect on Linked in

A final do concurso Miss Queen Algarve 2018 irá decorrer em Vila do Bispo, no próximo dia 9 de junho. Antes da final do evento decorrerá, também no mesmo concelho, a realização da Miss Município de Vila do Bispo, iniciativa que está agendada para o dia 30 de maio.

Para concorrer, as candidatas deverão ter entre 17 e 27 anos e residirem no Algarve. A vencedora representará o Algarve na grande final nacional da Miss Queen Portugal.

“Com o objetivo de devolver a grandiosidade dos concursos de misses, a organização decidiu que as candidatas de cada concelho terão acesso a uma formação de elite gratuita e sessões fotográficas, assim como acesso a uma panóplia de conhecimentos apenas adquiridos junto de grandes profissionais da área, com quem terão oportunidade de trabalhar”, anuncia a organização do concurso de beleza.

Destaque para a formação na área de moda com Filipa Castro (manequim e apresentadora), Luís Stoffel (formador, bailarino e coreógrafo de Filipe La Feria) Mário Faria (proprietário do ginásio e vice-campeão mundial de kickboxing), Carmen Dias (esteticista, cosmetóloga, maquilhagem) e Paula Bobone (etiqueta, protocolo social e cultura geral).

Para além de assegurar a presença da Miss do Algarve em dois certames internacionais, este concurso visa ainda escolher a representante algarvia para o concurso nacional da Miss Queen Portugal 2018, onde o prémio final será um carro. A vencedora do Miss Queen Algarve 2018 receberá ainda uma bolsa integral universitária, uma viagem às Caraíbas com tudo pago, duas viagens a capitais europeias, prémios em dinheiros, fins de semana em hotéis de luxo e spas entre outros.

A apresentação do evento ficará a cargo de Eunice Maya e José Figueiras, e contará com a atuação musical dos Anjos e Vanda Stuart.

JA