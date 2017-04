Vila do Bispo quer transformar potencial do mar em oportunidades

Connect on Linked in

O auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo vai ser palco esta sexta-feira, dia 28 de abril, do II Seminário Potencialidades de um Concelho, este ano dedicado ao tema “O Mar de Vila do Bispo”.

“Desportos náuticos”, “recursos marinhos”, “biodiversidade e mar de histórias”, “histórias do mar” constituem os quatro painéis temáticos que “exploram” o mar de Vila do Bispo neste seminário.

“Trata-se de mais um encontro que reúne especialistas, investigadores e diversas entidades, no sentido da partilha do seu conhecimento e da circulação de informação entre a comunidade local, enriquecendo a capacidade de comunicação dos nossos operadores turísticos”, adianta a organização, frisando que “numa região em grande parte dependente da atividade turística e num contexto de forte competitividade internacional, torna-se fundamental o profundo conhecimento das realidades que nos envolvem e do território que habitamos”.

Este seminário pretende também promover o concelho de Vila do Bispo através da divulgação de algumas das suas potencialidades naturais, culturais e paisagísticas.

