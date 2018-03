Vila do Bispo oferece mil euros ao melhor fadista

Connect on Linked in

Se sabe e gosta de cantar o fado, então inscreva-se no Concurso de Fado Cerveja Sagres Concelho de Vila do Bispo, que se realiza de 21 de abril a 19 de maio. As inscrições são gratuitas.

Aberto a todos os interessados, o concurso é composto por duas vertentes: a sénior que se destina a pessoas maiores de 18 anos e a juvenil para pessoas entre os seis e os 17 anos.

O grande vencedor da vertente sénior receberá um prémio monetário no valor de mil euros, o segundo 500 euros, o terceiro classificado receberá 250 euros e o quarto e quinto classificados receberão 150 euros cada. Relativamente à vertente juvenil, o vencedor receberá, também, um prémio monetário no valor de 300 euros, o segundo 200 e o terceiro 150 euros.

Divulgar e estimular o gosto pelo fado, património imaterial da humanidade, bem como dar a conhecer novos talentos musicais, são alguns dos objetivos da Câmara Municipal de Vila do Bispo ao promover esta iniciativa.

As normas de participação, a ficha de inscrição e a declaração de responsabilidade (para concorrentes com idades inferiores a 18 anos) encontram-se disponíveis no site da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

