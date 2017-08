Vila do Bispo oferece cadernos a todos os alunos do 1º ciclo

Connect on Linked in

Cerca de 144 crianças de Vila do Bispo vão receber cadernos de fichas, que servem de apoio aos manuais escolares, para o ano letivo de 2017/2018.

O presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Adelino Soares, informa que “este benefício às famílias representa um investimento de 3.814 euros por parte da autarquia e abrange cerca de 144 alunos”.

Assim, no início do próximo ano letivo, a autarquia irá presentear todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho com os cadernos de fichas.

“Apoiar as famílias do concelho com crianças em idade escolar que, nesta data do ano, costumam ver oneradas as suas despesas”, é o grande objetivo desta medida adotada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo.

Recorde-se que, este ano, os manuais escolares do 1º ciclo serão atribuídos pelo governo, pelo que a sua distribuição é feita pelo agrupamento de escolas do concelho.

JA