Vila do Bispo lança filme para promover concelho

A Câmara de Vila do Bispo apresenta este sábado, dia 21 de janeiro, pelas 14h45, no auditório do Centro Cultural, um filme promocional do concelho com as suas diferentes potencialidades turísticas.

“Trata-se de uma iniciativa que se insere na estratégia do município de Vila do Bispo para a promoção turística do concelho, onde mais que contar uma história, o filme pretende transmitir a tranquilidade e a harmonia que o visitante pode sentir ao visitar este território”, adianta a autarquia, realçando que a película apresenta Vila do Bispo como “um local perfeito para descansar, desfrutar de uma boa gastronomia, praticar desportos náuticos ou simplesmente admirar as suas belas paisagens”.

Além de apelar às emoções e às sensações que as pessoas podem sentir no concelho de Vila do Bispo, a autarquia destaca o facto de todos os intervenientes serem naturais ou residentes do concelho.

NC|JA