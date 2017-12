Vila do Bispo: Exposição mostra Pré-História na visão das crianças

Connect on Linked in

O Centro de Interpretação de Vila do Bispo está a acolher, até 29 de dezembro, a exposição “Era uma vez em Vila do Bispo… Uma viagem desde a pré-história ao mundo romano – Vila do Bispo Arqueológica”.

Esta é uma mostra composta por um conjunto de trabalhos gráficos realizados por crianças, com idades entre os seis e os 10 anos. Aqui, os mais pequenos, através de ilustrações arqueológicas relativas aos nossos mais remotos antepassados, contam histórias visuais para crianças, mas também para os seus professores, famílias e restante comunidade.

Segundo os promotores, nesta iniciativa “as crianças assumem o papel de verdadeiros educadores, contribuindo ativamente para a defesa do património local e da sua própria herança coletiva, numa perspetiva de sensibilização patrimonial e de valorização, no presente, de um incrível passado com garantias de futuro”.

Integrado na disciplina de património local das atividades de enriquecimento curricular do 1º ciclo do ensino básico, os trabalhos foram realizados pelas crianças que, no passado ano letivo de 2016-2017, participaram no projeto de arqueologia do concelho de Vila do Bispo.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h00.

