Vila do Bispo em festa para celebrar Dia do Município

Um concerto de João Pedro Pais (dia 21), a inauguração da 18° Mostra de Artistas do Concelho e a inauguração do monumento em honra a S. Vicente são os destaques do programa de comemorações do Dia do Município em Vila do Bispo

No próximo dia 22 de janeiro, Vila do Bispo comemora o feriado municipal do Dia do Município. O grande destaque é o concerto de João Pedro Pais, no dia 21 de janeiro, às 21h30, no pavilhão multiusos da Raposeira.

Mas a festa já arrancou no dia 8 e vai prolongar-se até 29 de janeiro, com várias iniciativas culturais, religiosas e desportivas….

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JA – DIA 12 DE JANEIRO)

NC|JA