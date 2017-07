Vila do Bispo começa a “mudar o mundo” a partir da escola

Connect on Linked in

O projeto “Gatil de Intervenção Comunitária”, da turma do 5º B da escola EB 2/3 de São Vicente de Vila do Bispo, obteve o primeiro lugar a nível nacional no concurso “Ideias para Mudar o Mundo”, por ter sido considerada a ideia que melhor respondia ao desafio proposto aos alunos dos 5º e 6º anos do ensino básico no âmbito desta iniciativa.

Com este desafio, a turma, constituída na sua maioria por alunos de Sagres, propõe-se construir gatis para gatos abandonados, cuja intervenção passa pela união de esforços de várias instituições: câmara municipal, lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia, escola de 1º ciclo, jardim-de-infância, as famílias e a comunidade piscatória.

O referido concurso é uma iniciativa conjunta da National Geographic, da Revista National Geographic Júnior e da SPEdH – Sociedade Portuguesa para a Educação Humanitária, lançado a todos os alunos do 2º ciclo do ensino básico (5º e 6º anos de escolaridade) de Portugal Continental e dos arquipélagos dos Açores e Madeira que queiram dar o seu contributo para melhorar o mundo.

“Este projeto pretende que os alunos observem a comunidade que os rodeia sob três aspetos: ambiente, pessoas e animais, para então identificarem algum aspeto que gostassem de melhorar ou mudar sob a forma de uma Ideia para ‘melhorar o mundo’”, explicam os promotores do concurso.

Ao vencer este concurso, para além da assinatura mensal da revista e de uma ida ao teatro Tivoli e ao Jardim Zoológico, a turma teve a visita de técnicos da National Geographic, que realizaram um workshop e fizeram o registo do projeto com reportagem fotográfica e filme.

Neste evento, onde conheceram a famosa primatologista e defensora da vida animal Jane Goodal, os alunos do 5º B foram os únicos representantes das escolas públicas, algo que foi enaltecido pelos organizadores do evento.

NC|JA