Vila do Bispo: 82 artistas do concelho mostram trabalho

Está patente ao público até ao próximo dia 26 de março, no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, a “Mostra de Artistas do Concelho de Vila do Bispo”.

A cerimónia de inauguração, que decorreu no passado dia 14 de janeiro, foi presidida pelo autarca Adelino Soares e contou com a presença dos artistas participantes e convidados.

Tratou-se de mais uma ação inserida nas comemorações do feriado municipal e que este ano conta com a participação de 82 artistas, que apresentam trabalhos realizados em áreas como as artes decorativas, linhas e pontos tradicionais, pintura, escultura e fotografia.

“Contribuir para a divulgação e promoção dos trabalhos criativos realizados pelos artistas do município” são alguns dos objetivos da câmara municipal ao organizar esta exposição.

A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h30. A entrada é livre.

NC|JA