Vigília de protesto contra o petróleo dia 26 de maio em Loulé

Connect on Linked in

O Movimento Algarve Livre de Petróleo (MALP) anunciou que vai intensificar a luta contra a exploração de petróleo no Algarve, com a realização de uma vigília de protesto, no próximo dia 26 de maio, às 11h00, em frente à Câmara de Loulé.

De acordo com o porta-voz do movimento, João Eduardo Martins, esta ação surge na sequência da recente aprovação dos projetos de resolução do PS e do PSD que permitem a continuação da prospeção e da exploração de petróleo em Portugal.

“O MALP lamenta que, depois de os autarcas do Algarve e do Alentejo se terem oposto à prospeção de petróleo no mar de Aljezur, que depois de um vasto grupo de cientistas terem assinado uma carta aberta a mostrar a sua posição contra a exploração de petróleo em Portugal, que depois das associações ambientais e da sociedade civil terem levado a prospeção de petróleo na costa litoral do Algarve e do Alentejo para a barra dos tribunais, que depois do embuste anti-democrático que foi a consulta pública no âmbito do furo de Aljezur, o governo da geringonça persista de costas voltadas para a vontade manifestada pelas populações do Algarve e do Alentejo e insista em estar do lado das empresas petrolíferas e contra um futuro decente e sustentável das atuais e futuras gerações”, sustenta João Eduardo Martins.

NC|JA