Vigília contra a exploração de petróleo em Faro

O Movimento Algarve Livre de Petróleo (MALP) vai promover uma vigília em Faro, no próximo dia 2 de abril, às 16h30, contra a exploração de petróleo no Algarve. O protesto está marcado para a porta da Câmara Municipal de Faro.

“Mais de um mês passado da reunião de Loulé, em que no dia 22 de fevereiro de 2018, os autarcas do Algarve, as principais associações de empresários da região, a Região de Turismo do Algarve, grupos, associações e movimentos anti-petróleo, fizeram um pedido de audiência urgente ao primeiro-ministro António Costa, no sentido de se travar o furo de Aljezur, a resposta até ao momento é o silêncio indecente do Governo e do senhor primeiro-ministro”, protesta a MALP, referindo que não aceita “o silêncio como resposta”.

JA