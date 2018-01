Viaturas elétricas passam a integrar frota da Águas do Algarve

Connect on Linked in

A Águas do Algarve adquiriu, recentemente, 17 viaturas 100% elétricas para a sua frota automóvel operacional, através de um projeto apoiado pelo Fundo Ambiental ao abrigo da Estratégia Nacional para a Mobilidade Elétrica. A iniciativa visa reduzir substancialmente emissões de gases com efeito de estufa, bem como o consumo de combustíveis, e inclui, ainda, a instalação de 10 postos de carregamento próprios na área de concessão da empresa.

Estes 10 postos de carregamento serão localizados em diversas instalações localizadas estrategicamente no território do Algarve, que permitirão a utilização das viaturas em toda a região.

A cerimónia de entrega das viaturas elétricas, que decorreu no início de janeiro, foi presidida pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, do presidente do Grupo Águas de Portugal, João Nuno Mendes, e do presidente do conselho de administração da Águas do Algarve, Joaquim Peres, que recebeu simbolicamente as chaves das novas viaturas.

As viaturas agora adquiridas irão substituir viaturas operacionais com mais de oito anos de idade média e com maior quilometragem, que produzem mais emissões de gases com efeito de estufa e têm maiores consumos de combustível.

Com a sua introdução, a Águas do Algarve prevê a médio prazo uma redução substancial das respetivas emissões de gases e do consumo de combustíveis, “melhorado assim a qualidade de vida da população através da melhor qualidade do ar e redução da dependência energética da nossa sociedade face aos combustíveis fósseis”.

A Águas do Algarve iniciou a sua atividade em agosto de 2000 e, enquanto entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Algarve, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público nos 16 concelhos da região, servindo cerca de 450 mil habitantes em época baixa e perto de um milhão e meio em época alta, nas áreas de tratamento e distribuição de água, bem como no tratamento dos efluentes domésticos.

A empresa tem por objetivo principal o fornecimento de água potável em quantidade e qualidade durante todo o ano, bem como munir a região algarvia com um sistema seguro, do ponto de vista da saúde pública dos cidadãos.

NC|JA