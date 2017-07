Via do Infante com oito mil veículos por dia no primeiro trimestre de 2017

Connect on Linked in

O último boletim Algarve Conjuntura, da CCDR Algarve, indica que o tráfego médio diário (TMD) na Via do Infante (A22), no primeiro trimestre de 2017, foi de 8.048 veículos por dia, o que representa um aumento de 3,7% relativamente ao período homólogo do ano passado.

O mesmo relatório destaca ainda um aumento de 7,8% na Ponte Internacional do Guadiana (5.699 veículos/dia), assim como um aumento de 3,4% no troço da A2 entre Almodôvar e São Bartolomeu de Messines (6.411 veículos/dia).

“Para os tráfegos na A22 e na A2 esta é já a décima quinta variação trimestral homóloga positiva consecutiva (desde o terceiro trimestre de 2013), enquanto para o tráfego na Ponte Internacional do Guadiana é já a décima primeira consecutiva (desde o terceiro trimestre de 2014)”, refere o boletim.

Quanto ao TMD nos eixos rodoviários secundários, destacam-se os aumentos em todos os postos de contagem, com exceção no troço da N125 (Rotunda Faro Este/Fim Variante Este) – 25.556 veículos/dia, um decréscimo de 4,7% relativamente ao trimestre homólogo anterior. O relatório da CCDR Algarve aponta como prováveis causas desta diminuição do tráfego com “questões relacionadas com as obras de manutenção na via”.

“Todos os restantes postos de contagem registam aumentos de tráfego, particularmente notórios sobretudo nos postos instalados nas novas variantes de Faro e de Lagos”, remata o documento.

