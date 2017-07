Vestígios de presença humana nas grutas de Vila do Bispo

Connect on Linked in

Ao longo das últimas semanas, as paisagens calcárias com potencial cavernícola do concelho de Vila do Bispo foram alvo de uma alargada campanha de prospeção espeleoarqueológica, promovida no âmbito de três diferentes projetos que, naqueles dias, dividiram esforços no sentido de melhor alcançar objetivos comuns.

Segundo os investigadores, os resultados dos trabalhos de campo e de mar desta primeira campanha partilhada foram “bastante positivos” e “confirmaram as potencialidades espeleológicas e arqueológicas das grutas da costa sul do concelho de Vila do Bispo”, encontrando-se previstas mais intervenções em breve.

Entretanto, o projeto municipal “Carta Arqueológica do Concelho de Vila do Bispo”, sob a responsabilidade do arqueólogo Ricardo Soares, recebeu mais dois projetos que pretendem “identificar e explorar grutas com vestígios de presença humana, desde o paleolítico até épocas bem mais recentes”…

NC|JA