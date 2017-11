Vem aí o festival de luz que vai iluminar as noites de Loulé

Connect on Linked in

O Festival Internacional de Luz do Algarve – LUZA realiza-se de 24 a 26 de novembro e faz da cidade palco de várias instalações artísticas e luminosas. A entrada é gratuita

Entre os próximos dias 24 e 26 de novembro, Loulé recebe o Festival Internacional de Luz do Algarve – LUZA, um evento cultural único na região que apresenta o trabalho de dezenas de artistas nacionais e internacionais.

Durante três dias, as ruas de Loulé recebem performances de luz, cor e som, projeções multimédia e interativas que proporcionam momentos únicos de descoberta da cultura, costumes e tradições da região do Algarve.

Na primeira noite, o ponto alto do Festival LUZA está marcado para às 18h30, no Convento de Santo António. Daqui os participantes são convidados a percorrer um percurso pelas ruas da cidade até ao coreto, passando por várias performances onde é possível interagir com os artistas, e onde os monumentos se transformam em telas gigantes ao ar livre.

Todos os dias, a partir das 19h00 até à meia noite, a fachada do mercado municipal será palco de um espetáculo de video mapping (com sessões a todos os 45 minutos).

No Convento Santo António, estará patente a exposição sobre luz e instalação de ByBeau (a partir das 10h00).

A não perder no dia 24 de novembro é a conferência “Working with Light” no Cine-teatro Louletano (15h00) e, no dia 25 de novembro, o “Torch Light Parade” (entre as 18h30 e as 23h00) que promete trazer às ruas de Loulé muita animação, cor e luz.

Todas as atividades são de entrada livre.

Esta iniciativa única conta com a participação de artistas nacionais e internacionais: ByBeau Studio, Grandpas´Lab (a quem se deve, entre outros, os espetáculos de video mapping do Terreiro do Paço), Felipe Mejías (conhecido pela sua performance criativa em areia em contraste com a luz), Boris Chimp 504, Musson+retallick, Plex Noir e os poloneses Joaquim Slugocki & Katarzyna Malejka.

LUZA é um evento pioneiro na região algarvia, apoiado pelo programa cultural «365 Algarve».

