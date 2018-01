Vem aí mais uma Festa das Chouriças de Querença

Connect on Linked in

A aldeia de Querença, no concelho de Loulé, volta a ser palco da já tradicional Festa em Honra de S. Luís, designada por Festa das Chouriças, que irá animar o Largo da Igreja durante o próximo fim de semana.

As raízes deste evento remontam a uma época em que, no interior algarvio, as famílias tinham o hábito de criar o seu porco para sustento ao longo do ano. Era igualmente tradição pedir a S. Luís, patrono dos animais, que conservasse em boas condições o porco, para garantir a alimentação do agregado familiar. Em forma de gratidão, as famílias ofereciam ao santo protetor as melhores chouriças caseiras. A crença diz que em janeiro é tempo de glorificar o santo que ajudou na criação dos animais.

Numa iniciativa promovida pela Comissão de Festas da Paróquia, com o apoio da União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, da Câmara Municipal de Loulé e da Casa do Povo de Querença, a festa terá início no sábado com uma noite de fados, que decorrerá na Casa do Povo de Querença, pelas 21h00.

No domingo, a partir das 11h00 e durante a tarde, os visitantes poderão degustar a chouriça assada nos vários estabelecimentos de Querença, alguns localizados no Largo da Igreja. A celebração religiosa terá início às 14h30, com a eucaristia na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, presidida pelo padre Carlos Matos, à qual se seguirá a procissão solene com a imagem de S. Luís, pelas artérias da aldeia.

Pelas 16h00, terá início o habitual e sempre animado leilão de chouriças, onde será possível adquirir a rainha da festa, a chouriça. Pelas 17h00, o Grupo de Janeiras do Rancho Etnográfico de São Sebastião irá animar o ambiente com uma atuação. Durante o evento, haverá animação infantil com as “traquinices” da Palhaça Pirolita. Das 10h00 às 18h00, os visitantes poderão ainda visitar o mercadinho com exposição e venda de artesanato e produtos locais, representativos da nossa região.

A finalizar as festividades, a partir das 19h00 haverá um baile no Salão de Festas da Casa do Povo de Querença, animado pelo artista Ruben Filipe. Todas as atividades são de entrada livre.