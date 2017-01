Vem aí mais frio até sábado

Connect on Linked in

As temperaturas vão continuar a descer no Algarve até ao próximo sábado, tanto as mínimas como as máximas, devido à superfíce frontal fria que está a afetar todo o território nacional.

De acordo com as previsões do Intituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máxima e mínima deverão cair cerca de 5 graus Celsius nos próximos dois dias na região.

As previsões para esta quinta-feira indicam 18 graus de temperatura máxima e 10 de mínima no barlavento, bem como 10 de máxima e 11 de mínima a sotavento.

Amanhã, sexta-feira, as máximas não deverão ultrapassar os 15 graus e as mínimas descem para 8, tanto a barlavento como a sotavento. Porém, no sábado a máxima prevista é de 14 graus e a mínima de 6 graus para todo o território algarvio.

A ondulação não deverá ultrapassar 1 metro no sotavento. A barlavento continuará até amanhã entre 1,5 e 2,5 metros, aumentando para entre 2,5 e 3 metros no sábado.

Chuva só na zona norte do país e até ao final do dia de hoje. Para sexta-feira e sábado está prevista a possibilidade de queda de neve nas zonas mais altas, também localizadas no norte do país.

Apesar desta descida das temperaturas, os valores continuam ainda muito longe das situações de frio e neve verificados nos últimos dias em diversos países da Europa e que já provocaram a morte de, pelo menos, 80 pessoas.