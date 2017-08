Vela: Vem aí mais uma “Subida e Descida do Guadiana”

Print This Post

No próximo fim de semana, centenas de embarcações vão percorrer o rio Guadiana, entre Vila Real de Santo António e Alcoutim, na 33.ª edição da “Subida e Descida do Guadiana”.

A prova é organizada pela Associação Naval do Guadiana e pelos espanhóis do Club Náutico de Isla Canela, com o apoio dos municípios de Alcoutim, Ayamonte e Vila Real de Santo António.

A subida acontece durante o dia de sábado. À noite haverá festa no cais de Alcoutim (inclui festa da espuma). O regresso à foz do Guadiana (descida) acontece no domingo.