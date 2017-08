Vela de Tavira vai promover andebol na Praça da República

Connect on Linked in

O Clube de Vela de Tavira está a preparar uma mostra de andebol em parceria com a Associação de Andebol do Algarve, a Federação de Andebol de Portugal e o IPDJ, na Praça da República (centro da cidade de Tavira), no dia 24 de agosto a partir das 20h30.

O objetivo é dinamizar o andebol na cidade de Tavira e no Algarve, integrando o programa de atividades deste verão. “Os atletas da formação do Clube Vela de Tavira vão jogar no centro da cidade. Vamos mostrar o trabalho desenvolvido com os jovens tavirenses e o que o andebol representa na cidade de Tavira e em Portugal”, explica a organização

A mostra vai ser aberta à comunidade, pelo que qualquer jovem entre os 5 e os 12 anos de idade pode participar. A iniciativa inclui diversas atividades e diversões: jogar andebol num campo insuflável, DJ com música ambiente, insuflável para entretenimento, baliza com remate de precisão, baliza insuflável e o Sports Radar / Remate Relâmpago.

Programa:

20h30 – Inicio da mostra e concentração das equipas;

21h00 – Apresentação das equipas e do “Manitas” (mascote do andebol);

21h15 – Inicio dos jogos.