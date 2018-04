Vasco Palmeirim e Nuno Markl partem à descoberta da natureza algarvia

Connect on Linked in

Na próxima sexta-feira, dia 20 de abril, Vasco Palmeirim e Nuno Markl viajam até ao sul do país para participar na Algarve Nature Week e descobrir a natureza algarvia, através de duas experiências únicas ao ar livre.

Há muito que os dois locutores de rádio não resistem aos encantos do Algarve, mas esta semana irão trocar os microfones por equipamento desportivo para descobrirem que a região é muito mais do que o Melhor Destino de Praia da Europa.

Na tarde do dia 20, Nuno Markl e Vasco Palmeirim serão desafiados a pedalar na natureza de Lagos, naquela que poderá ser a estreia absoluta de Nuno Markl em bicicleta. “Vamos ajudar o Vasco a ensinar o Markl a andar de bicicleta” é o mote da ação, já que o famoso humorista e também escritor não sabe equilibrar-se nas duas rodas.

As emoções não se ficarão por aqui. O programa de experiências naturais no Algarve – que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, da Bikesul, do Memmo Baleeira Hotel e da Freeride Surf School – vai ainda pôr os locutores em cima de uma prancha para enfrentarem as ondas numa aula de bodyboard em Sagres com a campeã mundial da modalidade, Joana Shenker.

“É com enorme satisfação que recebemos dois dos mais reconhecidos locutores da rádio nacional para uma tarde rica em momentos inesquecíveis no melhor que a região tem para oferecer: paisagens deslumbrantes, uma diversidade de atividades ao ar livre, uma excelente gastronomia e um caloroso acolhimento. Com a Algarve Nature Week esperamos dar a conhecer esta outra vertente do Algarve, enquanto destino para férias ativas na natureza”, acrescenta Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), entidade organizadora da Algarve Nature Week.

As experiências ao ar livre planeadas para Vasco Palmeirim e Nuno Markl são apenas duas das 160 disponíveis na quarta edição da Algarve Nature Week. Caminhadas, observação de aves e de cetáceos, passeios de barco, de cavalo, de burro ou até mesmo debaixo de água: estas são outras das propostas a preços simpáticos deste evento de turismo de natureza que decorre até 22 de abril.

A Algarve Nature Week insere-se no âmbito da candidatura «Algarve Natural – Promoção e Valorização do Património Natural do Algarve», projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve.

