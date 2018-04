Vasco Lourenço fala de “Liberdade e Democracia” em Vila Real de Santo António

Print This Post

Vasco Lourenço, “capitão de Abril”, vai estar esta sexta-feira no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, em Vila Real de Santo António, a partir das 18h00, para uma conferência subordinada ao tema “Liberdade e Democracia” e organizada pela Liga dos Amigos do Mestre Manuel Cabanas.

Vasco Correia Lourenço nasceu em Lousa, Castelo Branco, a 19 de junho de 1942. Ingressou na Academia Militar em 1960, na especialidade de Infantaria. Cumpriu uma comissão de serviço na Guiné entre 1969 e 1971.

Foi um dos principais impulsionadores do Movimento dos Capitães, que levou ao derrube da ditadura a 25 de Abril de 1974, tendo pertencido à Comissão Coordenadora do MFA.

Foi nomeado para o Conselho de Estado em 24 de julho de 1974, como representante da Comissão Coordenadora do MFA. Integrou o Conselho dos Vinte e o Conselho da Revolução, tendo sido o seu habitual porta-voz. Foi também membro do Conselho da Arma de Infantaria e co-autor do Plano de Acção Política (PAP).

Primeiro subscritor do Documento dos Nove, substituiu em novembro de 1975 Otelo Saraiva de Carvalho como Governador Militar de Lisboa e Comandante da Região Militar de Lisboa (1975-1978). Passou à reserva no posto de tenente-coronel em 1988.

A 24 de setembro de 1983 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade e a 19 de abril de 1986 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.