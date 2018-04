Vascão contaminado: Algar admite culpa e garante que pagará reparação dos danos

Connect on Linked in

Águas lixiviadas, sem tratamento, provenientes do Aterro Sanitário do Sotavento poluíram a ribeira do Vascão. Comissão de acompanhamento do aterro reuniu de urgência para tomar medidas

DOMINGOS VIEGAS

A Comissão de Acompanhamento do Aterro Sanitário do Sotavento esteve reunida esta terça-feira, na Câmara Municipal de Loulé, para confrontar a Algar, empresa que gere aquele aterro, com a poluição que atingiu nos últimos dias a ribeira do Vascão e tomar medidas.

A reunião, que tinha sido agendada com carácter de urgência, foi promovida pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, que também preside a referida comissão. Refira-se que aquela comissão de acompanhamento inclui 20 entidades, entre as quais as Câmaras do sotavento e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Os responsáveis da Algar admitiram, tal como já o tinham feito a vários órgão de comunicação social, a responsabilidade na poluição provocada por águas lixiviadas, sem tratamento, que escorreram para a ribeira do Vascão. E admitiram que a empresa está disposta a investir na reparação dos danos.

“É uma situação muito grave. A Algar também reconheceu a gravidade. Perguntei se estavam dispostos a custear os danos causados nas linhas de água e disseram que sim”, explicou Vítor Aleixo, em declarações ao Jornal do Algarve, acrescentando que a GNR tomou conta da ocorrência e a Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve recolheu amostras para analisar.

A contaminação que atingiu a ribeira do Vascão teve origem numa estação de tratamento, que tem uma das células avariadas e outra a funcionar mal.

Vítor Aleixo, que apresentou um conjunto de propostas na referida reunião, explicou ainda que a Algar “tem que reparar todas as situações que carecem de ser reparadas” e considerou que “estas situações não podem voltar a acontecer”.

O autarca louletano viu ainda ser aprovada, por unanimidade, a sua proposta para que a fiscalização do aterro sanitário passe a ser efetuada por uma entidade independente.

“É preciso que os relatórios sejam efetuados por uma terceira parte e não pelos técnicos da Algar. Assim, ficamos mais seguros, mais confiantes e mais tranquilos”, considerou Vítor Aleixo.

O Aterro Sanitário do Sotavento localiza-se na freguesia de Salir (Loulé) e serve oito concelhos: Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António.