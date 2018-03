VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

A questão relacionada com os incêndios no passado ano dominou todas as atenções pelo facto de ser tornado público o relatório elaborado por uma comissão técnica independente destinada a esclarecer causas e apontar medidas para que no futuro nada se repita. Confesso, porém, não só o enfado que me provocaram os repetidos debates sobre esta matéria, porque muitos deles não acrescentavam nada de novo sobre tão vasta como complexa matéria, mas também por ter descoberto que afinal tínhamos uma imensidade de gente entre comentadores, jornalistas, técnicos dos mais variados sectores, professores universitários, políticos, que se pronunciaram sobre um relatório técnico de centenas de páginas pouco depois de ser tornado público ,o que tudo me leva a interrogar o porquê de tais saberes não terem sido aplicados em concreto para evitar a catástrofe que ocorreu, mesmo considerando que tal pode ter sucedido também sobre condições atmosféricas raras. Mas, apesar de tudo, fica a sensação de termos acordado para esta importante área da nossa economia, do povoamento do território, responsabilidade que cabem ser assumidas por governos sucessivos, opinião pública, proprietários, autarcas, para um problema que durante anos ignoramos. Oxalá que da tragédia se mantenham as soluções diversas que no terreno estão a ser tomadas para prevenir o futuro. É disso que se trata para o País evitando, simultaneamente, oportunismos, ganâncias, que as tragédias também provocam.

Com as eleições de 2019 a aproximarem-se é natural e faz sentido, no plano político, que cresça alguma tensão no relacionamento do governo e do PS com o resto da esquerda, sobretudo no plano da defesa dos interesses dos trabalhadores, quer sejam no âmbito da administração pública, quer quanto ao sector privado. Com alguma razão, assumindo nesta área, o facto de termos um país com salários baixos e uma enorme percentagem de trabalhadores com vínculos precários.

O ex-dirigente da CGTP, Manuel Carvalho da Silves, hoje sociólogo e professor universitário, num artigo publicado no Publico de 24 de Março, dava conta dos salários continuarem muito baixos em quase todos os sectores de actividade, a precaridade elevadíssima a impedir a qualidade do emprego, empurrando milhares de jovens para fora do País, num quadro de acentuada pobreza em que vive a maioria dos cidadãos. Por sua vez o Ministro do Emprego e Solidariedade, dava conta que o aumento do salário mínimo não tinha provocado diminuição do emprego como as centrais patronais anteviam, pelo contrário o que se regista, em múltiplos sectores, é falta de mão de obra, qualificada ou não.

Toda esta controversa realidade vai estar presente nos tempos que vão ocorrer por parte da esquerda. É natural que assim seja, o que não significa, por si só, que não se amplifiquem a natureza dos acordos, tendo presente os ajustamentos de que a sociedade necessita que sejam feitos. Não estamos em tempos de revolução pela ausência de força social para tal mas, não se pode desvalorizar que, de pequenos passos, se podem diminuir injustiças que um patronato retrogrado possa continuar tranquilamente a engordar, a par das injustiças e promessas não cumpridas, perante os trabalhadores administração publica nacional e local.

O Mundo tornou-se mais perigoso com a fragmentação dos blocos político militares. A corrida armamentista continua a fazer parte da estratégia, não só das clássicas grandes potências, EUA, Rússia, França, Inglaterra, mas com o surgimento da existência de novas potências como a China, a Turquia, a Coreia do Norte, a par de toda a instabilidade que se vive na Síria e de resto em todo o Médio Oriente. Situando-me do lado positivo da vida, adverso a antecipações de catástrofes, não deixo de assinalar que a actual situação que vivemos me incomoda, porque a par de tal corrida damo-nos conta do enfraquecimento da democracia em tais governações.

Carlos Figueira

[email protected]