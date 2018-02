VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Connect on Linked in

No início de Fevereiro Ramalho Eanes dá uma extensa e importante entrevista à Revista do Expresso, nela se debruçando sobre a situação do País bem como, numa visão alargada, do Mundo em que vivemos.

Quanto à situação do País manifesta o seu apoio à actual solução governativa porque no seu entendimento “quebra o princípio da inevitabilidade” assumindo-se como um homem de esquerda no plano social.

Preocupado com a situação do País por entender que continuamos a viver em ambiente de crise e tal situação não ser semelhante a outros momentos de crise que o País atravessou e portanto, a exigir novas respostas no plano político e económico. Nesse sentido assinala que a esquerda deixou desde há muito de produzir ideologicamente, num mundo dominado por uma mistura de individualismo no plano social e ultraliberalismo no plano económico.

Ramalho Eanes foi eleito o primeiro Presidente da República com base na nova Constituição aprovada pela Assembleia Constituinte após o 25 de Abril. A sua imagem como militar, membro do MFA, ficou muito marcada pelos acontecimentos do 25 de Novembro de 1975, designadamente pelo papel que desempenhou no sentido de evitar uma guerra civil dado o ambiente que na altura o País estava vivendo quer no interior das FA, no seu entender fragmentadas através de uma relação de afectividade com as diversas forças partidárias, quer no plano político, numa sociedade marcada à esquerda e à direita pela radicalização política. Direita que na altura chegou a exigir a ilegalização do PCP a que Eanes sempre se opôs por considerá-lo, como o refere nesta mesma entrevista, como um partido patriótico, necessário à democracia.

Em Abril de 1976 inaugura o seu mandato como Presidente da República, num espaço que terminaria dez anos depois tendo exercido as suas funções sempre com elevado sentido de equilíbrio e nesse sentido garantindo a estabilidade e consolidação do regime democrático.

Ainda no quadro do mês que corre ficamos a saber o pensamento do Cardeal Patriarca de Lisboa, a maior figura da hierarquia da igreja no País, sobra as relações sexuais em segundo casamento, propondo que as mesmas sejam banidas, facto que levantou uma onda de críticas mesmo no interior do mundo católico.

Eram conhecidas as posições ultra conservadoras de Manuel Clemente, sobre a vida social, muitas delas longe das defendidas pelo próprio Papa. Mas esta última pode ter ido longe de mais no absurdo do seu conservadorismo, longe da vida dos seus próprios fiéis. Numa tentativa de acalmar ânimos mais exaltados procurou em recente entrevista, “dar o dito pelo não dito“, estendendo-se em explicações sobre a interpretação das suas afirmações resvalando para áreas tão confusas como descrentes. Felizmente para a igreja e os seus fiéis, são mais os que se afastaram desta postura ultra conservadora.

Carlos Figueira

