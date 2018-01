VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Connect on Linked in

O início do ano, de um novo ciclo económico, político, social, tempo dado a balanços e já foram vários o que se têm apresentado e a outros seguramente se seguirão.

Um deles “A Plataforma Para o Crescimento Sustentável“ movimento oriundo da direita liberal (ver Público de 20.01) seria em tese, no entender da jornalista que assina a peça e da qual faz título, um “grito de alerta“ a favor do “consenso político“. Estimulo à curiosidade e lá fomos ler a síntese que em resumo repõe o fundamental das propostas políticas do centro direita: reforma do sistema político, criação de círculos uninominais para a eleição de deputados, alivio da carga fiscal para as empresas, estado mais pequeno, redesenhar o estado social, enfim o que era conhecido e repetido pela direita no seu conjunto. Ou seja, sem desejar ser definitivo, creio tratar-se de mais uma peça de pressão sobre o PS para romper acordos com a esquerda em favor de um bloco central de interesses.

Mas ainda em termos de balanço ficamos a saber pela voz do Ministro da Economia, que 2017 foi o ano turístico, em termos de acolhimento e receitas obtidas, o melhor dos últimos dez anos e as perspectivas que se desenham para 2018, são de crescimento e maior diversidade de povos e países que nos escolhem para férias na procura do sol, ou por interesses culturais. Para estes resultados o Algarve contribuiu com cerca de metade quer quanto a receita quer em volume de alojamento. O turismo revela-se assim como o segundo segmento exportador da economia do País.

Mas a correspondência que o Algarve dá a tais resultados, estão em desconformidade com o investimento público em manutenção e criação de infra-estruturas penalizando fortemente a região e a própria actividade turística, porque a desqualifica. O estado em que se encontra a EN125 aproxima-a de um País terceiro mundista, e mesmo a chamada Via do Infante, paga pelos contribuintes, no troço Castro Marim Tavira está num cemitério de buracos. Mas a estas situações a que poderíamos acrescentar uma rede de transportes públicos regionais, rodoviários, ferroviários que estão próximos de um País atrasado e ainda a eterna solução que envolve a ligação do Algarve tanto a Barlavento como a Sotavento com o interior do País. Falo de infra-estruturas fundamentais às quais poderíamos acrescer a situação dos portos e da actividade piscatória. Será que foi decidido que o Algarve deixava por opção de não sei quem de ser uma região sem pesca industrial?

Nada está previsto neste quadro comunitário até 2020 para que este quadro se altere com algum significado. Valha-nos o investimento que está sendo feito na requalificação da praia de Monte Gordo, o último a ser executado em todo o litoral, o que diz bem da atenção que mereceu de vários governos o Sotavento Algarvio.

Neste contexto de balanços e perspectivas sublinho a iniciativa de debate anunciada para Faro sob o tema “Algarve Económico“ que pela qualidade dos oradores anunciada (ex-governantes e empresários de trabalho feito) garante por si um debate de perspectiva em relação ao futuro. Infelizmente por razões de trabalho e demais não consigo estar presente. Fico na curiosidade de acolher o estudo que o debate tem como base.

Só para terminar em termos de balanços e perspectivas, acolho com agrado a preocupação do Presidente da República para que se inicie a discussão sobre que projectos e apoios vamos apresentar para o quadro comunitário de 2020/2030, na esperança que seja dado alguma atenção às carências que o Algarve continua a manter em termos de infraestruturas e diversificação da sua economia, sem que tal constitua qualquer ausência de apoios à sua actividade principal, ou seja, ao amplo sector que constitui o Turismo!

NB: Defendo que o aeroporto de Faro se passe a chamar aeroporto do Algarve Manuel Teixeira Gomes

Carlos Figueira