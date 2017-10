VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Connect on Linked in

Por muito que já se tenha escrito e comentado não há que fugir à questão da catástrofe provocada pelos incêndios de Pedrogão e a de meados de Outubro atingindo o centro norte do País.

Por tudo o que foi sendo escrito e comentado haverá um largo consenso sobretudo na área do centro esquerda sobre causas e medidas necessárias para que a situação de verdadeira catástrofe a que assistimos se possa repetir. Vidas destruídas, dificilmente recompostas outras, quer no plano humano quer na área económica. Produto de irresponsabilidades, cedência a negócios fáceis, abandono de um País interior envelhecido e desertificado. Todos sabíamos desta realidade. Estranho é que os responsáveis políticos, governativos, nesta precisa área, se apresentem hoje como é o caso de Assunção Cristas, Ministra da Agricultura do último governo do PSD/CDS se apresente em público como se nada tivesse a haver com o assunto.

Neste contexto recomendo vivamente o artigo de Ascenso Simões no Público de 20 de Outubro, no qual este ex-secretário das florestas do governo de Sócrates, ilustra de uma forma precisa, clara como implacável, as irresponsabilidades não só dela mas do governo que integrava sobre a política do ordenamento e protecção da floresta.

Aliás não se pode entender a rapidez e consistência das medidas anunciadas pelo governo sobre tão complexa matéria, da prevenção à florestação e sua defesa, sem um exercício anterior sobre tal problema, ao ponto de se contrapor com a postura, um pouco demasiadamente teatral do Presidente da República, que na minha opinião se excedeu, não só no momento sobre a catástrofe que estávamos a viver com acusações ao actual governo sem ter presente as condições excepcionais no plano atmosféricas que estávamos a viver, postura política que para os manos atentos é bom lembrar que Marcelo foi fundador e continua como membro do PSD.

Não sou dado, nestas como noutras matérias, a tese conspirativas. Mas não deixo de reflectir sobre o facto de, num espaço de 24 horas, exactamente antes das anunciadas chuvas, tenham ocorrido cerca de 500 incêndios só como reflexo de más praticas sobre a gestão da floresta durante décadas de sucessivos governos de direita ou de centro esquerda.

Por último quer saudar as manifestações de solidariedade que um pouco ao longo do País se têm manifestado numa onda se solidariedade que integra o envio de roupas e alimentos para as populações afectadas. Importante que tais manifestações tenham ocorrida exactamente nessa expressão de solidariedade. O que significa que a direita no seu propósito de as instrumentalizar se revelou num profundo fracasso. O povo pode ser em muitos momentos ignorante ou pouco reflectivo, mas de todo não é parvo!

Carlos Figueira